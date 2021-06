Lucia Pini è il nuovo direttore della Galleria Ricci Oddi. Pini ha ottenuto il consenso tra 14 candidati, gli ultimi rimasti per la fase finale, dopo un’iniziale scrematura di oltre 60 curricula arrivati sulla scrivania del presidente Fernando Mazzocca. Pini è la prima direttrice dopo 12 anni, dalla morte di Stefano Fugazza.

Dopo la laurea in storia dell’arte conseguita presso l’Università degli Studi di Firenze e il successivo dottorato di ricerca, Lucia Pini si specializza nello studio dell’arte dell’Ottocento e della cultura storicista, in particolare d’ambito milanese e lombarda. Relativamente a questi temi, ha pubblicato saggi e collaborato a mostre e iniziative di ricerca in Italia e all’estero. Dal 2002 lavora come conservatore presso il Museo Bagatti Valsecchi di Milano, impegno cui affianca quello di docente presso l’Istituto Marangoni.