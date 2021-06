Il presidente della Volley Academy Piacenza avrà due squadre alle Final4 regionali che si giocheranno domenica 20 giugno: U17 e U19. Un risultato storico. Le sue parole a RadioSound. “Per colpa del covid la difficoltà è stata tanta. La nostra organizzazione ci ha permesso di uscirne, e per questo voglio ringraziare tutto il mio staff. Abbiamo moltiplicato gli sforzi. Per la prima in oltre trent’anni di pallavolo cittadina, Piacenza porterà due squadre alle Final4 regionali: U17 e U19. Un risultato pazzesco. Il nostro gruppo sta crescendo a vista d’occhio. Proveremo a vincere”.

Il comunicato della società

Siamo lieti di comunicare che la FIPAV CRER ha stabilito che le Final Four del campionato femminile regionale Under 17 si terranno a Piacenza e saranno organizzate dalla Volley Academy Piacenza.

Il commento del presidente della Volley Academy Piacenza Corrado Marchetti: “Si tratta di un grandissimo traguardo per la nostra società. Il fatto che la FIPAV CRER abbia deciso di assegnare a noi l’organizzazione di queste Final Four, la dice lunga circa la nostra serietà, la nostra programmazione e il le nostre ambizioni. Un ringraziamento speciale va ai miei collaboratori e a tutti gli sponsor che ci aiutano.”

Alla luce dell’assegnazione delle Final Four del campionato femminile regionale Under 17, il presidente della Volley Academy Piacenza Corrado Marchetti, a nome di tutta la società, desidera ringraziare il Comitato Territoriale di Piacenza della FIPAV per il grande supporto ricevuto.