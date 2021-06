UNDER16

LYONS/PIACENZA 1 – PARMA 1931: 17-21 (METE 3-3)

Mete Lyons: Mareggi 2, Marceta

Trasf.: Russo 1/3.

Lyons/Piacenza 1: Maglietta, Mazzoni (vcap.), Sala, Baas, Marceta, Leddi, Mazzocchi, Isola, Beghi, Russo, Trifilo’, Mareggi, Viti (cap.), Franzoso, Seminari, Maggi, Bolzoni, Ziliani, Bosoni, Belforti, Bargach, Mourad.

Buona partita della U16 contro Parma che va in crescendo con la prestazione rispetto a due sabati fa. I ragazzi si sono ben comportati lottando punto a punto. Al termine 3 mete a 3 in una partita ben giocata che finisce col risultato di 17 a 21 a favore degli ospiti. Solo due trasformazioni non hanno permesso un pareggio forse più giusto in virtù delle qualità espresse in campo da entrambe le squadre. I nostri ragazzi hanno giocato con grinta e coraggio, segnando e costringendo gli avversari alla rincorsa. Qualche piccola sbavatura in difesa, molto bene in attacco. I leoni non hanno mai mollato, nonostante il lungo stop della gara causa gli infortuni (non banali, anche se nulla di preoccupante) a due compagni. Al contrario, hanno messo in campo ancora più grinta e voglia di giocare. Ottima performance, senza distinzione, un plauso a tutti.