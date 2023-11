Marcia dei diritti, in cammino per la pace, domenica 19 novembre,da piazza Cavalli al Facsal

In Cammino per la pace, partirà alle 10.30 del mattino da piazza Cavalli, domenica 19 novembre – con ritrovo già dalle 10 all’ombra di Palazzo Gotico – la “Marcia dei Diritti” che il Centro per le Famiglie del Comune di Piacenza, in collaborazione con il Comitato provinciale Unicef e l’associazione “Le Valigie” organizza per celebrare la Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, in calendario lunedì 20.

Marcia dei diritti a ritmo di musica

A ritmo di musica, accompagnati dalla Banda Ponchielli, i partecipanti attraverseranno il cuore della città per raggiungere il Pubblico Passeggio dove, nella zona di chiosco e giostre, alle 11.15 prenderanno il via giochi coinvolgenti per tutti.

“Quest’anno – sottolineano gli educatori Andrea Roda e Sara Dallavalle – che tanti bambini conoscono nelle vesti di Pappa e Pero – cammineremo per sostenere il diritto universale alla Pace, che dovrebbe appartenere a tutti i popoli del mondo e a tutte le generazioni, ma più che mai in questo periodo ci richiama alla necessità e all’urgenza di proteggere i più piccoli”.

Marcia dei diritti una festa e una riflessione

“Sarà, come sempre, un’occasione di festa e di riflessione al tempo stesso – aggiunge l’assessora alle Politiche per l’Infanzia Nicoletta Corvi – coinvolgendo tantissime famiglie che spero vorranno essere presenti per condividere un messaggio di speranza e di solidarietà che passa innanzitutto dalla tutela dei bambini: del loro diritto alla salute, all’istruzione, all’affetto e alla serenità di una famiglia, a fare sogni e progetti per il futuro.

Diritto al gioco

“E del diritto al gioco, che celebreremo insieme una volta raggiunto il Facsal. Ringrazio il Comitato Unicef di Piacenza e l’Associazione Le Valigie per aver organizzato e promosso, insieme all’Amministrazione comunale, questa iniziativa, che vedrà anche la nostra città dare voce al bisogno di pace e umanità che fa appello in primo luogo alle nostre coscienze”.