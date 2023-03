Incontro con il formatore Marco Tommasi, il 21 marzo alla sede piacentina della Lega Navale Italiana.

L’evento

Sarà Marco Tommasi, esperto formatore e istruttore, il protagonista dell’incontro in programma martedì 21 marzo alle ore 20,45, presso la Casa delle Associazioni in via Musso 5, organizzato dalla Delegazione di Piacenza della Lega Navale Italiana.

Nel corso della serata, a ingresso libero e con prenotazione obbligatoria (tramite email a piacenza@leganavale.it), Marco Tommasi affronterà, a partire dalle riflessioni contenute nel suo e-book “Trasmettere e apprendere. la navigazione a vela per chi naviga davvero”, il tema complesso e articolato della trasmissione di conoscenze finalizzata all’acquisizione di competenze e abilità in ambiente marino, e specialmente nell’ambito della navigazione a vela. Già responsabile formazione Vela UISP, direttore formazione

LNI, presidente LNI Cesenatico, istruttore da deriva all’altura UISP, esperto velista e istruttore altura LNI, già responsabile della Scuola di Marineria del Museo della Marineria di Cesenatico, membro del GTS AIAS mare, presidente LNI Cesenatico, formatore BLSD e primo intervento sanitario, scuola di vela in Atlantico dal 2005 ad oggi, formatore professionista, Marco Tommasi sarà ospitato dalla Delegazione cittadina della Lega Navale Italiana, presieduta da Marco Giorgi, in questa prima serata coordinata dal Centro di Istruzione Nautico diretto dall’istruttore professionale di altura Leonardo Vecchi.