Massalengo in Sagra 2021, dal 1° al 3 ottobre grande divertimento in provincia di Lodi. Si parte venerdì sera con il concorso “Io Canto”. Domenica 3 ottobre per tutto il giorno si potranno trovare bancarelle, negozi aperti, giochi,laboratori, luna park, mostre e tanto altro.

Il programma di Massalengo in Sagra 2021