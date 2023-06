Terminate le prime prove dell’esame di Maturità 2023, Daniele Novara: “Tracce con domande tendenziose” – AUDIO

Maturità 2023, Daniele Novara: “Tracce equivoche con domande tendenziose”. Il noto pedagogista piacentina lo ha detto a Radio Sound dopo le prime due prove dell’esame di stato che sta coinvolgendo oltre 2mila studenti piacentini (536 mila in Italia). Nel 2023 l’esame è ritornato al modello ai tempi prima del Covid, con due scritti, 3 in alcuni casi, e un orale.

Per me sono delle tracce basate sul metodo della domanda tendenziosa – commenta Daniele Novara – ed illegittima. Sono delle affermazioni tassative e indiscutibili che lo studente deve commentare. Ovviamente qualsiasi commento è già sbagliato. Una situazione che non permette una vera critica, un pensiero o un ragionamento perché non si tratta di una domanda aperta è qualcosa di tassativo che lo studente deve solo commentare. Tutte le tracce sono impostate in un metodo tradizionale. E’ un atto di terrorismo cognitivo nei confronti degli alluni ritenuti incapaci di aver un ragionamento o una divergenza. Devono essere ben allineati! Allora cosa serve la scuola? A replicare all’infinito dei contenuti assodati? Allora non facciamolo questo esame.

Come andrebbe svecchiato l’esame di maturità?

Con il tema dei compiti di realtà. Da un lato ci vogliono prove su domande legittime, non quelle che hanno già una risposta perché questa è una situazione ridicola. Poi andrebbe creata una sorta di prova finale basata sul concetto di applicazione laboratoriale. Questo è il vero paradigma dell’apprendimento. Ovviamente secondo le ricerche contemporanee e non quelle di Giovanni Gentile del 1923. Altrimenti si replica all’esame il sistema del compito in classe, non serve a nulla è un rituale superato.

Dalla pedagogia possono arrivare indicazioni importanti

La pedagogia, che io rappresento, ne ha inventati di dispositivi diversi e migliori. Se dal Ministero ci ascoltassero avremmo degli ottimi suggerimenti e gli alunni andrebbero a scuola più volentieri. La situazione in questo senso è decisamente fuori controllo tra abbandoni scolastici e ragazzi che non vanno a scuola e nemmeno lavorano. Per non parlare del calo di iscrizioni alle università.

Maturità 2023, Daniele Novara: AUDIO INTERVISTA