Maxi tamponamento in A1 all’altezza di Fiorenzuola, otto auto coinvolte e due feriti

Otto auto coinvolte e due feriti. E’ il bilancio del maxi tamponamento, avvenuto questa mattina lungo l’autostrada A1, nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, in direzione Bologna. Per motivi da chiarire, otto auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena.

A bordo delle vetture erano presenti undici persone, solo per due di loro si è reso necessario il trasporto al pronto soccorso: fortunatamente nessuno avrebbe riportato gravi ferite. Notevoli i disagi al traffico. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con eliambulanza e i vigili del fuoco.