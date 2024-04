Aperto l’anno accademico del corso in “Medicine and Surgery” dell’Università di Parma

Aperto ufficialmente questa mattina a Piacenza, al Palazzo Gotico in piazza Cavalli, l’anno accademico 2023-2024 del Corso di laurea magistrale a ciclo unico in “Medicine and Surgery” dell’Università di Parma, attivato con la collaborazione dell’Ausl e del Comune di Piacenza e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

Interamente erogato in lingua inglese e pensato con una spiccata vocazione internazionale, il corso è caratterizzato dalla presenza tanti studenti e studentesse provenienti dall’estero ed è nato da un lato per rafforzare ulteriormente l’offerta formativa dell’Università di Parma in ambito medico-chirurgico e dall’altro per potenziare il settore sul territorio regionale e in particolare piacentino.

“Un momento solenne”

“È stato un onore, per il Comune di Piacenza, ospitare a Palazzo Gotico l’inaugurazione del nuovo anno accademico: un momento solenne – ha detto la Sindaca di Piacenza Katia Tarasconi – in cui la storia e la tradizione dell’istituzione universitaria incontrano la vitalità e l’energia dei giovani che costruiscono, attraverso lo studio, il proprio futuro. Il corso di laurea in Medicine and Surgery esprime appieno questo intreccio, nel dinamismo della sua vocazione internazionale e nel legame instaurato, in breve tempo, con il territorio e le sue istituzioni. Forti anche della reciproca collaborazione sancita dal Protocollo Atenei che abbiamo siglato insieme di recente, continueremo a condividere l’impegno affinché gli studenti che, da tutto il mondo, scelgono la nostra città per il proprio percorso di crescita e formazione, possano sentirsi sempre più a casa”.

“Attraversiamo un momento di grandi sfide”

“Attraversiamo un tempo di grande cambiamento – ha evidenziato Paola Bardasi, Direttrice generale dell’Ausl di Piacenza, rivolgendosi a studentesse e studenti -. Un tempo che, per chiunque lavori in questo settore, rappresenta un’enorme sfida. Oggi, e questo dev’essere chiaro, stiamo costruendo il nostro futuro. Nel nostro ospedale, in particolare, avrete modo di entrare a far parte di una solida comunità di professionisti connessi alle migliori università italiane ed europee. La nostra Azienda è innovativa, sviluppa numerosi studi di ricerca, studi che si sono guadagnati premi nazionali e internazionali (per esempio, il progetto Telecuore). Inoltre, tra circa 8 anni qui sarà costruito e sviluppato un nuovo ospedale al passo con tutti i più moderni standard di cura. Spero fortemente che tanti di voi potranno cogliere queste opportunità e partecipare a questo complesso ma appassionante periodo di trasformazione”.

“L’apertura internazionale un punto di forza”

Prima inaugurazione di anno accademico a Piacenza da Rettore dell’Università di Parma per Paolo Martelli, che ha ricordato “le linee direttrici su cui si lavorerà in questi anni nel nostro Ateneo” sottolineando in particolare l’internazionalizzazione: “Il corso in Medicine and Surgery rientra perfettamente in queste linee d’azione. L’apertura internazionale è senz’altro uno dei suoi punti di forza. La scelta stessa dell’inglese come lingua veicolare costituisce una specificità rilevante nel panorama universitario italiano per i corsi di medicina, è un indiscusso elemento di attrattività per le studentesse e gli studenti di tutto il mondo e alla fine del percorso li proietta in un orizzonte molto ampio”, ha spiegato il Rettore, che ha più volte sottolineato l’importanza del gioco di squadra alla base del corso ringraziando tutti i partner istituzionali.

Infine alcune parole rivolte alle studentesse e agli studenti: “L’Università di Parma è e sarà con voi, vi affiancherà, lavorerà al meglio per far sì che questi anni siano per voi appassionanti, emozionanti, fruttuosi, ricchi di esperienze e di occasioni di apprendimento, per accompagnarvi nel modo più giusto nella vostra crescita intellettuale, professionale e umana”.

“Attività formativa estesa a un territorio più ampio”

“Come docente del primo semestre del primo anno, credo di essere stato tra i primi a incontrare i nostri studenti. Ricordo ancora l’emozione e un poco l’imbarazzo nel fare le prime lezioni, in uno scenario splendido come la Sala degli Arazzi”, ha osservato il Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia Stefano Bettati, che ha rimarcato l’importanza strategica del corso per il Dipartimento: “È stato il primo corso in lingua inglese per il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, poi seguito lo scorso anno dal corso di laurea in Dental Hygiene, e il primo completamente erogato nella sede di Piacenza. Questo ha permesso di estendere la nostra attività formativa a un territorio più ampio, non solo e non tanto in senso geografico, ma soprattutto per le interazioni sempre più forti e strutturali con altre realtà assistenziali”.

Dopo l’intervento del Presidente del corso Antonio Percesepe, che ha a sua volta sottolineato il tema dell’internazionalizzazione e si è soffermato sui punti salienti del piano di studio, la prolusione è stata tenuta da Marco Vitale, già docente e Presidente del corso in Medicine and Surgery dell’Università di Parma e ora professore di Anatomia umana all’Università Vita-Salute San Raffaele. Biomedical sciences and clinical medicine il titolo della sua relazione.

Al termine della cerimonia il Rettore Paolo Martelli ha simbolicamente consegnato un camice a una studentessa e a uno studente.