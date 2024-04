Furti e rapine al quartiere Farnesiana, denunciati due piacentini di 40 e 55 anni

Il Questore di Piacenza, a seguito di istruttoria da parte della locale Divisione Anticrimine, ha emesso due misure di prevenzione dell’avviso orale a carico di due cittadini italiani residenti a Piacenza. Per loro l’accusa è di reati contro il patrimonio nel quartiere Peep di Piacenza.

Per il primo, un italiano classe 1969, è scattata la denuncia per tentata rapina dopo aver aggredito e cercato di derubare della borsetta una donna a gennaio 2024, nei pressi del centro commerciale Farnesiana.

In merito al secondo, un italiano classe 1983, è scattata la denuncia da parte della Squadra Mobile per due rapine, una tentata ed una consumata, nonché un furto, tutti delitti commessi ai danni di donne nel mese di marzo 2024 nel medesimo quartiere.

In entrambi i casi, il questore ha emesso la misura di prevenzione dell’avviso orale ai sensi del codice antimafia al fine di scongiurare la reiterazione di reati, in questo caso commessi verosimilmente a causa della tossicodipendenza degli autori.

Qualora gli stessi violassero la misura di prevenzione inflitta, questo Ufficio potrà proporre a carico dei soggetti la ben più restrittiva misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza.

Proseguono le indagini per verificare l’eventuale coinvolgimento dei due soggetti in altri reati predatori commessi in quella zona negli ultimi mesi.