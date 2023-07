Medline tra sostenibilità ambientale e sociale, Leanza: “Efficienza energetica e alta qualità del lavoro” – AUDIO

Spesso, quando si sente parlare di logistica, si è portati a pensare a ingombranti complessi produttivi rei di incrementare i livelli di smog. In realtà vi sono aziende che hanno abbracciato il concetto di sostenibilità ambientale rendendolo parte integrante e centrale della propria mission. E’ il caso di Medline, leader internazionale nella produzione di prodotti medicali che a breve approderà nel territorio piacentino con il primo magazzino italiano: un hub da 45 mila metri quadrati. E proprio di sostenibilità abbiamo parlato con Diego Leanza, direttore di Medline Piacenza intervistato da Radio Sound in “Pillole di Medline”, la rubrica che sta accompagnando ascoltatori (e lettori) alla scoperta di questa azienda destinata a mutare radicalmente il ruolo logistico e finanziario della nostra città.

Sostenibilità ambientale e sociale

Medline si impegna nell’impiego efficiente di tutte le risorse idriche e in un’accurata gestione dello smaltimento dei rifiuti. Inoltre le politiche aziendali di Medline sostengono da sempre le fonti di energia rinnovabili: “Non a caso, parlando nella pratica, nello stabilimento saranno presenti pannelli solari e colonne di ricarica per le auto elettriche, solo per citare alcuni elementi”.

Ma non solo attenzione verso l’ambiente. Spesso il settore logistico viene criticato perché portatore di una qualità di lavoro inferiore ad altri settori, in particolare per quanto riguarda l’aspetto contrattuale. Anche in questo ambito Medline si distingue positivamente: “Potremmo tranquillamente parlare di ‘sostenibilità sociale’, è un termine che si addice alle politiche dell’azienda”, spiega Leanza.

In programma investimenti importanti

Medline garantisce condizioni di lavoro eque e sicure e rispetta i diritti umani e promuove la diversità e l’inclusione. Per raggiungere la sostenibilità e favorire il proprio sviluppo, un’azienda deve essere disposta ad adattarsi ai cambiamenti e all’evoluzione del contesto economico e sociale. Questo può richiedere l’adozione di nuove tecnologie o l’esplorazione di nuovi mercati e settori: “Investimenti che rientrano nei nostri piani, parliamo di impegni calendarizzati già per i prossimi due o tre anni”, assicura Leanza.

L’impatto sul tessuto piacentino

In apertura abbiamo parlato di un’azienda destinata a mutare radicalmente il ruolo logistico e finanziario della nostra città. Ebbene, non si tratta solo di una previsione, perché questo mutamento rientra proprio tra gli obiettivi di Medline: “Sicuramente avremo un impatto notevole sulla comunità locale, creando dei posti di lavoro e stimolando lo sviluppo economico del territorio”, conferma Leanza.

In effetti si tratta di un mutamento inevitabile, anche dal punto di vista logico. Medline andrà a collaborare con tutte le aziende del territorio per quanto riguarda la fornitura di servizi o materiali necessari all’interno dello stabilimento. Si verranno a creare partnership con altre aziende presenti nel Piacentino.

“Inoltre il nostro intento è collaborare con le autorità locali e con le associazioni no profit nel campo del volontariato, per sviluppare iniziative anche di respiro culturale”.