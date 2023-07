Un lungo fiume fruibile e pista ciclabile dal Po al centro, al via lo studio di fattibilità

Riqualificazione del lungo fiume e una pista ciclabile che collega il Po al centro storico. Sono gli obiettivi della giunta comunale che per valutare il progetto ha deciso di procedere a uno studio di fattibilità. L’amministrazione ha affidato lo studio a una società di Milano (Piulento srl) per una spesa di 98 mila euro.

Il Comune di Piacenza è sottoscrittore del “Contratto di Fiume della Media Valle del Po” strumento di pianificazione condivisa, all’interno del quale è impegnato, tra l’altro, in attività di Tutela e uso sostenibile territorio fluviale attraverso la promozione della Mobilità come fruizione culturale, naturalistica e sportiva e in generale di valorizzazione e promozione dell’area oggetto del Contratto di Fiume per sensibilizzare i cittadini e i turisti verso la protezione dei beni ambientali, paesaggistici e culturali del territorio.