Outfit perfetto per le feste, i Mercanti di Qualità il 19 dicembre sul Pubblico Passeggio. L’Assessore Cavalli: “Occasione per visitare la città e fare acquisti” – AUDIO

Regali di Natale e outfit perfetto per le feste, oltre 50 banchi dei Mercanti di Qualità presenti il 19 dicembre sul Pubblico Passeggio. Torna a Piacenza l’ampia scelta del made in Italy tra accessori moda, intimo, artigianato, abbigliamento firmato, oggettistica, enogastronomia. Inoltre fiori e piante, calzature, biancheria e tanti prodotti selezionati!

L’Assessore al Commercio Stefano Cavalli

E’ un’occasione per visitare la città e fare acquisti a favore dei nostri commercianti. Sta funzionando bene la sinergia creata in questi anni con le associazioni di categoria, una collaborazione che ha portato ottimi risultati. Sappiamo benissimo del periodo difficile che stanno passando i commercianti e i cittadini a causa della pandemia, però credo che con la determinazione che ci contraddistingue noi riusciremo ad uscirne a testa alta.

E’ il Natale della rinascita per il commercio del territorio?

Lo speriamo tutti. E’ un Natale difficile ma ci auguriamo che possa portare serenità e tranquillità a tantissime famiglie del mondo del commercio.

I banchi dei Mercanti di Qualità a Piacenza

Quello sul Facsal di domenica 19 dicembre sarà l’ultimo appuntamento del 2021 con i Mercanti di Qualità. In particolare un’occasione perfetta per acquistare gli ultimi regali di Natale, per completare gli addobbi e per scambiarsi gli auguri in un’atmosfera serena e carica di allegria.

L’organizzazione ricorda che in accordo con la legge in vigore e per la vostra sicurezza è richiesto il possesso del green pass.

Informazioni

