Mercanti di Qualità, il 22 agosto a Farini spazio allo shopping Made in Italy. Infatti domenica dalle ore 8 alle 19 è in programma un mercato straordinario d’estate con 30 banchi di occasioni e un anticipo sulle novità autunnali.

Una giornata da vivere all’insegna dello shopping, del divertimento e della spensieratezza tra abbigliamento firmato, calzature, accessori moda, intimo e biancheria. Inoltre banchi di fiori e piante, oggettistica e spazio anche agli amanti della buona tavola con l’enogastronomia fatta di specialità locali e non solo.

Una domenica estiva in Val Nure da vivere in spensieratezza, ma sempre in sicurezza (rispettando tutte le norme anti Covid) con protagonista il “Made in Italy” di qualità.

Per informazioni: Facebook Mercanti di Qualità Piacenza.