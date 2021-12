Shopping natalizio Made in Italy con i Mercanti di Qualità sul Facsal il 5 dicembre. Gloriana Tironi: “Oltre 50 banchi di varie tipologie per trovare il regalo giusto” – AUDIO

Shopping natalizio Made in Italy con i Mercanti di Qualità sul Facsal il 5 dicembre. Le feste sono sempre più vicine e bambini e adulti attendono con felicità Santa Lucia e il Natale per il consueto scambio di auguri e regali. Durante la manifestazione a Piacenza si potrà trovare il dono giusto grazie ai tanti banchi a tema natalizio con addobbi, presepi e molti prodotti selezionati per vivere al meglio le feste. Inoltre spazio anche ad artigianato, oggettistica, accessori moda, abbigliamento firmato, calzature, intimo, biancheria, fiori e piante, enogastronomia e tanti prodotti selezionati.

Il pubblico piacentino ci sta seguendo con tanto affetto e voglio veramente ringraziare tutti – spiega Gloriana Presidente di Mercanti di Qualità. Sul Facsal domenica 5 dicembre avremo oltre 50 espositori di tipologie di vario genere. In particolare si potranno trovare tante novità e le idee giuste per il regalo natalizio. Ringrazio il Sindaco barbieri e l’Assessore Cavalli per il supporto che ci hanno dato per l’organizzazione di questi due eventi, il 5 come dicevamo e il 19 dicembre sempre sul Pubblico Passeggio. Con loro sono stati organizzate queste date in tutta sicurezza guardando ogni dettaglio”.

In accordo con la legge in vigore è richiesto il possesso del Green Pass.

