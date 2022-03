Marzo, mese della lettura anche all’Emporio solidale: una biblioteca libera per tutte le famiglie

Emporio Solidale Piacenza ha scelto di dedicare il mese di marzo alla lettura e in collaborazione con l’Associazione Nuovi Viaggiatori propone alla cittadinanza e alle famiglie seguite una serie di appuntamenti e iniziative!

Per tutto il mese, infatti, nei nostri locali è allestita una bancarella di libri per adulti e bambini, che permette alle nostre famiglie di scegliere e portare a casa gratuitamente un libro con la prima spesa del mese. La cittadinanza ha la possibilità di contribuire all’allestimento della bancarella, donando un libro durante il mese e portando con sé una frase di un testo preferito, da condividere per realizzare insieme un’opera in Emporio!

Il prossimo appuntamento rivolto a tutta la cittadinanza è previsto domani, 18 marzo alle ore 17.30, con un incontro dal titolo “Donne che si leggono e si raccontano”. Durante il pomeriggio sei donne del territorio si rendono protagoniste di racconti ed esperienze della loro vita per lasciare un messaggio a tutte le donne.

L’ultimo appuntamento sarà invece giovedì 31 marzo alle ore 17.30: “Una primavera di libri: leggiamo, insieme, la natura”. I volontari del gruppo di lettura Besurica (Nuovi Viaggiatori-Quarta Parete-Biblioteca comunale) proporranno al pubblico un percorso fra opere e riflessioni, dedicato alla natura, al rispetto per l’ambiente e all’attenzione verso il riuso e il riciclo.

Gli eventi si svolgono in Sala Riunioni Emporio Solidale, via Primo Maggio 62, Piacenza.

Per partecipare agli incontri è necessaria l’iscrizione, inviando una mail a info@emporiosolidalepiacenza.it

Durante gli incontri è possibile fare un’offerta libera; il ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Emporio Solidale Piacenza Onlus, per sostenere le famiglie in difficoltà della nostra città.

Le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili sul sito www.emporiosolidalepiacenza.it.

Per partecipare alle iniziative è obbligatorio il possesso del green pass rafforzato sopra i 12 anni e la mascherina sopra i 6 anni.