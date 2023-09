Migranti accampati davanti al Colombini, gli operatori scolastici chiamano le forze dell’ordine

Sono in attesa di regolarizzare la propria posizione e hanno scelto di non allontanarsi troppo dalla questura per essere pronti ogni mattina a fare la coda nel tentativo di sistemare i propri documenti. Per questo motivo i richiedenti asilo sono arrivati addirittura a dormire in zona, prediligendo il giardino antistante al liceo Colombini.

Una situazione segnalata da tempo, ma questa volta gli operatori scolastici hanno coinvolto le forze dell’ordine. Solitamente, infatti, i migranti lasciano i propri giacigli ben prima dell’apertura della scuola e del suono della campanella.

Ma ieri mattina uno di loro, forse perché addormentato o forse per motivi di salute, è rimasto nei pressi dell’istituto, accanto all’ingresso. Per questo motivo l’operatore scolastico incaricato di aprire le porte della scuola ha dovuto richiedere l’intervento delle forze dell’ordine.