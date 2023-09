Inferno di Dante recitato da Mino Manni al PalabancaEventi conclude la 33ª edizione del Coordinamento legali Confedilizia

Inferno di Dante recitato da Mino Manni al PalabancaEventi: chiusa la 33ª edizione del Coordinamento legali Confedilizia

Un intenso reading teatrale dell‘Inferno di Dante, interpretato da Mino Manni, ha concluso la 33ª edizione del Coordinamento legali della Confederazione italiana della proprietà immobiliare, organizzato in collaborazione con Confedilizia al PalabancaEventi, a Piacenza.

Il viaggio nell’aldilà dantesco

Il tradizionale evento di chiusura del Convegno del Coordinamento legali ha portato il pubblico all’interno del luogo di pena eterna, creato dalla giustizia divina per punire i peccatori. Mino Manni, voce principale, regista e curatore dell’adattamento del reading, ha guidato gli spettatori nel misterioso e sacro viaggio nei meandri della Divina Commedia.

Inferno di Dante momenti salienti del reading

Durante la performance, sono stati messi in evidenza alcuni dei Canti più significativi dell’Inferno. Tra di essi, il Canto I ha visto l’invito di Virgilio a Dante ad armarsi di coraggio per entrare nel regno del male, senza speranza di salvezza per i peccatori. Nel Canto V, Dante e Virgilio hanno incontrato i lussuriosi, tra cui spiccano personaggi come Didone, Achille, Tristano e Paolo e Francesca, condannati a vagare in una tormenta perenne.

Inferno di Dante i peccati e le punizioni

Il Canto XXVI ha rivelato la presenza dei “consiglieri fraudolenti” nell’ottavo cerchio, tra cui Ulisse e Diomede, colpevoli di aver ordito l’inganno del cavallo di Troia. Nel Canto XXXIII, nel nono cerchio, sono stati introdotti i traditori della patria, come il conte ghibellino Ugolino della Gherandesca e l’arcivescovo Ruggieri di Pisa, entrambi condannati nel ghiaccio e costretti a mordere l’uno la testa dell’altro. Infine, nel Canto XXXIV, nella quarta zona del nono cerchio, Dante ha raggiunto la Giudecca, dove Lucifero dilania Giuda, l’unico traditore dei benefattori non immerso completamente nel ghiaccio.

Un omaggio a Corrado Sforza Fogliani

Al termine del reading, Mino Manni ha dedicato la serata a Corrado Sforza Fogliani, sottolineando il suo amore per la bellezza e la convinzione che essa possa essere la nostra salvezza. Gli applausi calorosi del pubblico hanno accolto Mino Manni, Marta Rebecca, Silvia Mangiarotti e Francesca Ruffilli, i protagonisti di questa suggestiva interpretazione teatrale.

I presenti

Tra i presenti, la moglie del presidente Sforza, Maria Antonietta De Micheli, il presidente nazionale di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, il segretario generale Alessandra Egidi, il consigliere del Cda della Banca di Piacenza Domenico Capra e il vicedirettore generale Pietro Boselli ai protagonisti del reading.