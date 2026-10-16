Serie B – Un’altra gara probante per l’Assigeco: al PalaBanca arriva San Vendemiano – AUDIO

Il primo viaggio in Sicilia della stagione si è tramutato in due punti di grande valore per l’UCC Assigeco Piacenza, abile nel conquistare un successo che conferma le buone indicazioni di queste prime giornate. Il calendario, tuttavia, non concede soste e mette i Lupi davanti a un altro ostacolo considerevole per la seconda gara casalinga della stagione. Domenica 18 ottobre alle ore 18:00, sul parquet del PalaBanca di Piacenzaarriva infatti la Rucker San Vendemiano.

Il focus su San Vendemiano

Da anni una delle squadre di vertice del campionato di Serie B Nazionale, la Rucker San Vendemiano in estate ha cambiato parecchie pedine al proprio roster, puntando invece sulla linea della continuità in panchina con la conferma di Federico Campanella, che nella scorsa stagione fu in grado di inanellare una serie di diciotto vittorie consecutive spingendo poi la squadra veneta fino a gara-5 di semifinale playoff contro la Virtus Roma. Proprio dalla capitale è arrivato il playmaker Marco Barattini, che va a condividere il backcourt titolare con la talentuosa guardia Lionel Abega e il serbo Marko Brekic, primo violino offensivo del roster e già visto in Italia nella parte finale dell’ultima annata a Omegna.

Nello slot di ala troviamo Mattia Da Campo, reduce da una prestazione da venti punti nella sconfitta di misura con Reggio Calabria, mentre sotto le plance Ivan Onojaife è pronto a far valere tutte le sue doti atletiche. Portano energie fresche in uscita dalla panchina il capitano Nicolas Morici, il prodotto del vivaio della Reyer Venezia Alessandro Chapelli, un lungo con buone doti balistiche come Lazar Kekovic, mentre a inizio settembre, dopo il mancato arrivo di Petar Kuzmanic, è giunto in Veneto Daniele Magro, giocatore di grande esperienza sceso per la prima volta nel terzo campionato nazionale.

Assente Tommaso Marangoni, che nell’ultima gara ha riportato una lussazione della caviglia. Due gli ex di serata: gli esterni biancorossoblu Enrico Vettori e Matteo Picarelli hanno vestito la maglia di San Vendemiano rispettivamente nel 2023/2024 e 2025/2026.

Come seguire la partita

Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.