Guida Completa al Modello 730 per il 2024: Novità e Scadenze

Podcast realizzato dal Dott. Gianluigi Boselli, Commercialista, e la Ragioniera Giulia Ghirardotti.

Con il nuovo anno, è essenziale tenersi informati sulle ultime novità fiscali. Oggi esploriamo il Modello 730 per il 2024, scoprendo le conferme, le novità e i cambiamenti che impatteranno la dichiarazione dei redditi per l’anno 2023. Dalle detrazioni confermate alle abolizioni, vi guideremo attraverso tutti gli aspetti chiave di questa importante dichiarazione fiscale.

Ti potrebbero interessare altri argomenti fiscali e contabili?

Guida Completa al Modello 730 2024: Cosa Cambia per la Tua Dichiarazione dei Redditi

In questo articolo esploreremo dettagliatamente il Modello 730 per l’anno 2024, con un focus sull’anno di imposta 2023. La bozza di questo importante documento è stata recentemente pubblicata dall’Agenzia delle Entrate, aprendo la strada a nuove informazioni e considerazioni per i lavoratori dipendenti, i pensionati e tutti coloro che hanno redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Novità e Conferme

La bozza del Modello 730 del 2024 conferma diverse agevolazioni fiscali, mantenendo intatte alcune detrazioni come il Bonus Ristrutturazioni e l’Ecobonus. I bonus fruibili restano al 50% e al 65%, arrivando addirittura all’85% per le riqualificazioni condominiali. Alcune novità riguardano il Bonus Mobili, con una riduzione della spesa massima a 5000 euro e una detrazione massima di 2500 euro.

Ridimensionamenti e Abolizioni

Un aspetto importante è il ridimensionamento del Bonus Barriere Architettoniche, con l’abolizione della detrazione del 75%, valida anche per la sostituzione di infissi e peli e il rifacimento dei bagni. Alcuni bonus, come il Bonus Casa Green, sperimentano la fine dell’esperienza. In particolare, il Bonus Casa Green, consistente in una detrazione del 50% dell’IVA per l’acquisto diretto di abitazioni in classe A o B, termina il suo percorso il 31 dicembre 2023.

Scadenze e Utilizzo del Modello 730

Il Modello 730 può essere presentato da coloro che hanno percepito nel 2023 redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi dei terreni e dei fabbricati, redditi di capitale, e redditi di lavoro autonomo senza partita IVA. La scadenza per la presentazione è fissata al 30 settembre 2024. Questo modello può essere compilato online sul sito dell’Agenzia delle Entrate, presso il sostituto d’imposta, un commercialista o tramite il centro assistenza fiscale.

Conclusioni

In conclusione, è essenziale essere informati sulle ultime novità riguardanti il Modello 730 per il 2024. Adottare le corrette procedure di compilazione e presentazione può garantire agevolazioni fiscali significative. Ricordiamo agli ascoltatori che torneremo su questo argomento per fornire ulteriori dettagli nei prossimi articoli. Restate sintonizzati per ulteriori aggiornamenti e guida pratica sulla dichiarazione dei redditi.

Commercialista di fiducia

Riascolta in Podcast tutte le puntate del consueto appuntamento con il dottor Gianluigi Boselli, commercialista di fiducia. In onda su Radio Sound ogni mercoledì ore 11.30 e in podcast in questa sezione.

Podcast Commercialista di fiducia