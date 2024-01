Bonus Casa 2024: Aggiornamenti e Novità per Detrazioni Fiscali

Podcast realizzato dal Dott. Gianluigi Boselli, Commercialista, e la Ragioniera Giulia Ghirardotti.

Con l’inizio del nuovo anno, è fondamentale tenersi informati sulle recenti modifiche alle detrazioni fiscali, in particolare per quanto riguarda il settore immobiliare. Nel nostro ultimo articolo, esploreremo le conferme, le riduzioni e le abolizioni relative al Bonus Casa 2024, fornendo una guida completa per coloro che desiderano massimizzare i benefici fiscali legati alle abitazioni.

Ti potrebbero interessare altri argomenti fiscali e contabili?

Bonus Casa 2024: Guida Completa alle Novità Fiscali per l’Edilizia Abitativa

Il panorama delle detrazioni fiscali per il settore immobiliare subisce interessanti modifiche a partire dal 2024. Tra le conferme più rilevanti, troviamo il Bonus Ristrutturazioni e l’Ecobonus, che mantengono le percentuali del 50% e 65%, rispettivamente, della spesa. Da notare che l’Ecobonus può addirittura salire all’85% per le riqualificazioni condominiali, incentivando interventi mirati alla sostenibilità.

Un punto di attenzione è rivolto al Bonus Mobile, che, sebbene confermato, subisce un ridimensionamento. La spesa massima scende da 8.000 a 5.000 euro, con una detrazione massima di 2.500 euro.

Per comprendere meglio le dinamiche del Bonus Barriere Architettoniche, ci rivolgiamo alla ragioniera Michela Boico. Viene abolita la detrazione del 75%, che precedentemente copriva la sostituzione di infissi, peli e il rifacimento dei bagni. Il bonus si concentra ora esclusivamente su interventi riguardanti scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici, con la necessità di un asseveramento da parte di tecnici abilitati.

Tra le agevolazioni abolite, spicca il Bonus Case Green, che permetteva la detrazione del 50% dell’IVA per l’acquisto di abitazioni in classe A o B direttamente dai costruttori. Un’esperienza che, sebbene reintrodotta nel 2023, giunge a termine al 31 dicembre di quest’anno.

Altra notizia negativa riguarda gli under 36, che perdevano l’esenzione integrale delle imposte ipotecarie e catastali per acquisti con ISEE fino a 40.000 euro.

Conclusioni

Il 2024 inizia con una serie di cambiamenti nel panorama dei bonus casa, con conferme, ridimensionamenti e abolizioni. Per tutti coloro che intendono avvalersi di tali agevolazioni, è essenziale tenersi aggiornati sulle nuove regole per massimizzare i benefici fiscali.

Commercialista di fiducia

Riascolta in Podcast tutte le puntate del consueto appuntamento con il dottor Gianluigi Boselli, commercialista di fiducia. In onda su Radio Sound ogni mercoledì ore 11.30 e in podcast in questa sezione.

Podcast Commercialista di fiducia