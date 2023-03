Posa della fibra ottica, modifiche alla viabilità

Si comunica che, per consentire l’effettuazione di lavori di posa della fibra ottica, dalle ore 8.50 alle 17 dei giorni 1, 2, 3, 6, 7 e 8 marzo, in via Emilia Parmense: in corrispondenza del civico 14 è istituito il restringimento di carreggiata, all’incrocio con via Radini Tedeschi sono istituiti sia il restringimento di carreggiata che il divieto di svolta a sinistra per chi proviene da Parma, mentre di fronte al civico 84 è istituito il restringimento di carreggiata con senso unico alternato.

Inoltre, per garantire l’esecuzione in sicurezza dello smontaggio di un ponteggio, dalle ore 8 alle 18 di venerdì 3 marzo, in via Della Ferma, tra l’incrocio con via Giordano Bruno a quello formato con via Gioia, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e quello di circolazione (dall’osservanza di tale divieto sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere con la massima cautela il tratto interessato in entrambe le direzioni), mentre in corrispondenza del civico 59 è istituito il divieto di circolazione.