Pomeriggio di Jazz al Centro Commerciale Gotico il 5 marzo

Domenica 5 marzo alle 17,30 presso il Centro Commerciale Gotico ci sarà il primo appuntamento musicale “Il Jazz al Centro”. Una rassegna storica che aveva dovuto fermarsi nelle ultime edizioni a causa delle restrizioni pandemiche, un appuntamento che porta formazioni divertenti e coinvolgenti negli spazi del centro commerciale la domenica pomeriggio.

Sul palco la band “MILANO HOT JAZZ ORCHESTRA” che ricreerà l’atmosfera originale del jazz classico, così come era stata creata dai vari gruppi nel corso dei “ruggenti anni Venti” a Chicago e New Orleans.

Max Paganin (tromba, flicorno)

Claudio Perelli (clarinetto, saxofoni, flauto)

Andrès Villani (saxofoni, flauto)

Filippo Perelli (saxofoni, flauto)

Jimmy Straniero (contrabbasso)

Mauro Porro (pianoforte, tromba, clarinetto)

Achille Legnazzi (batteria)

Ingresso libero

La Milano Hot Jazz Orchestra è stata fondata nel 1997 da Jack Russo, Paolo Gaiotti e Claudio Perelli. Lo scopo dei tre musicisti è stato quello di ricreare l’atmosfera originale del jazz classico, così come era stata creata dai vari gruppi nel corso dei “ruggenti anni Venti” a Chicago e New

Orleans. Per poter fare ciò, fu indispensabile ricorrere ad uno studio accurato dei vari suoni della realtà musicale di quell’ epoca.

Il sound dell’Orchestra è caratterizzato da diversi brani cantati e da varie sfumature musicali, ottenuto grazie alla presenza nella band di musicisti in grado di suonare fino a quattro diversi strumenti ciascuno. Il repertorio della “M.H.J.O.” contiene brani del primo Duke Ellington (“Stevedore Stomp”,”A gipsy without a song”, “Accordion Joe”), della Fletcher Henderson’s Orchestra (“Sugar”, “It’s the dardnest thing”, “Roll on Mississippi roll on”), dei Mc Kinney’s Cotton Pickers e tutto il meglio del jazz classico degli anni ’20 e ’30.

Organizzato in collaborazione con il Jazz Fest Piacenza, come evento collaterale alla manifestazione, “Jazz al Centro” è un appuntamento ormai consolidato e di successo che va a impreziosire la folta schiera degli eventi collaterali del cartellone.

Saranno tre gli appuntamenti che si susseguiranno nelle prime domeniche di marzo, nella Piazzetta del Gusto, all’interno della galleria del centro commerciale, dove ci saranno spettacoli jazzistici di grande fruibilità e piacevolezza. L’obiettivo dichiarato di “Jazz al Centro” è quello di restituire questa musica alla gente, avvicinando chiunque a un tipo di repertorio solitamente riservato ad appassionati e addetti ai lavori.

INGRESSO LIBERO