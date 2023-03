Manifestazioni e lavori in corso, modifiche alla viabilità

Si comunica che, in occasione dell’evento “Placentia Medievalis” in programma nel prossimo fine settimana in piazza Cavalli e nelle vie limitrofe, dalle ore 13.30 di sabato 31 marzo alle ore 19 di domenica 2 aprile, in largo Sant’Ilario, di fronte al civico 10, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata.

Inoltre, per garantire l’esecuzione in sicurezza dei lavori di smontaggio di una gru edile, dalle ore 9 alle 16 di martedì 4 aprile, in via Gramsci, presso il civico 85, sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e di circolazione, mentre sia nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via Rosselli e il civico 85 che in quello compreso tra il civico 85 e l’incrocio con via Gobetti, sono istituiti il divieto di sosta con rimozione forzata sul lato Nord della carreggiata e la revoca del senso unico di marcia a uso esclusivo di residenti, dimoranti, possessori di posti auto ivi ubicati.

Infine, per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento della copertura di un condominio, dalle ore 7 di mercoledì 5 alle ore 19 di venerdì 7 aprile, in via Cristalli sono istituiti i divieti di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata e di circolazione (dall’osservanza di quest’ultimo divieto sono esonerati i residenti, dimoranti, proprietari e utilizzatori di posti auto accedenti alle proprietà private ivi ubicate, i quali potranno percorrere in entrambe le direzioni con la massima cautela i tratti non interessati dal cantiere).

Si comunica che, per consentire la prosecuzione dei lavori di ristrutturazione di un edificio, dalla mezzanotte di oggi, giovedì 30 marzo sino alla mezzanotte di venerdì 30 giugno, di fronte al civico 20 di via Santa Franca è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata nei tre stalli posizionati sul lato opposto al cantiere.