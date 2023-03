Un cda per Piacenza Expo? Forza Italia: “Deleterio, meglio consolidare i successi di Giuseppe Cavalli”

“Cui prodest? A chi giova la nomina di un cda per la conduzione di Piacenza Expo? Di certo non porta nessuno beneficio all’ente stesso, soprattutto in questa fase temporale. Fase dove si dovrebbero consolidare le strategie impostate dall’amministratore unico Giuseppe Cavalli, supportate e portate avanti anche dal lavoro ineccepibile e costante da parte della direzione, del reparto commerciale e da quello amministrativo di Piacenza Expo. Strategie che hanno permesso una ripresa positiva dopo due anni di mancate manifestazioni a causa dello tsunami COVID, dove gli enti fieristici erano simili a deserti sud sahariani”.

Forza Italia riconosce, senza se e senza ma, la capacità dell’attuale amministratore unico di aver mantenuto la barra a dritta, pur navigando in un mare in tempesta, di aver fatto entrare nuovi soggetti economici e politici, di aver riportato interesse, di aver riportato Piacenza Expo nei cuori dei piacentini e soprattutto aver coinvolto in questi due mandati la quasi totalità delle associazioni di categoria del territorio e della cooperazione in qualità di soci. La costituzione di un Cda oggi sarebbe deleteria perché le decisioni e le attuazione dei programmi devono correre veloci e non lasciano tempo a riunioni e compromessi,

Quindi a chi giova? La risposta per noi di Forza Italia è semplice: al PD, che in questo modo può elargire ulteriori incarichi e soddisfare le proprie correnti interne. Riteniamo altresì che la determinazione del Sindaco, manifestata ultimamente in decisioni che non riteniamo opportune e da noi non condivise ma che rispettiamo nella logica del ruolo che riveste, anche questa volta vada nella direzione da lei espressa, ovvero quella della riconferma di Giuseppe Cavalli