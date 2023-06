Modifiche alla viabilità lungo alcune strade della provincia, le informazioni

Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo, senso unico alternato

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono programmati interventi di manutenzione straordinaria sul ponte sul fiume Trebbia ed in particolare lavori di adeguamento statico della maggior parte dei pulvini, installazione di nuovi ritegni sismici, bonifica delle superficie in calcestruzzo di travi e traversi di appoggio, sostituzione dei giunti d’impalcato oltre al ripristino dello smaltimento delle acque meteoriche, lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo nei territori comunali di Gossolengo e Gazzola.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico, lungo la Strada Provinciale n. 28bis di Gossolengo, dalla progressiva km 1+160 circa alla progressiva km 1+870 circa, dalle ore 07:00 del giorno 20.06.2023 alle ore 18:00 del giorno 19.09.2023, nei territori comunali di Gossolengo e Gazzola.

Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda, senso unico alternato

Fino alle 17 di oggi, nei territori comunali di Vernasca e Morfasso, per i lavori in corrispondenza del ponte sull’Arda in località Case Bonini

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che sono in corso d’esecuzione lavori di manutenzione straordinaria e installazione delle barriere di sicurezza lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda in corrispondenza del ponte sul torrente Arda (località Case Bonini).

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone a regolamentazione della circolazione stradale mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, lungo la Strada Provinciale n. 21 di Val d’Arda dalla progressiva km 9+765 circa alla progressiva km 9+805 circa, in entrambi i lati, dalle ore 07:30 alle ore 17:00, del giorno 20/06/2023 nei territori comunali di Vernasca e Morfasso.

Strada Provinciale n. 76 di Pigazzano, interruzione della circolazione stradale

Nelle giornate di domani e giovedì, tra le 8.30 e le 12 e tra le 13 e le 17.30, nel territorio comunale di Travo

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa di aver accolto l’istanza (pervenuta all’Amministrazione in data 16/06/2023, prot. n. 19205) della società “Ireti s.p.a.” volta ad ottenere la regolamentazione della circolazione stradale per l’esecuzione dei previsti lavori di posa di nuovo condotto fognario lungo la Strada Provinciale n. 76 di Pigazzano, nel territorio comunale di Travo.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 76 di Pigazzano, dalla progressiva km 1+900 circa alla progressiva km 3+750 circa, dalle ore 08:30 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:30 dei giorni 21.06.2023 e 22.06.2023, per tutte le categorie di veicoli ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso in condizioni di emergenza.

Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, interruzione della circolazione stradale

Nei territori comunali di Monticelli d’Ongina e San Pietro in Cerro, per lavori, dal 26 giugno al 30 luglio

Il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza informa che è programmata l’esecuzione dei lavori di consolidamento del corpo stradale e ripresa della pavimentazione bituminosa, lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda nei territori comunali di Monticelli d’Ongina e San Pietro in Cerro.

Data la necessità di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone l’interruzione della circolazione stradale, lungo la Strada Provinciale n. 462R di Val d’Arda, dalla progressiva km 3+600 circa (località “La Villa”/A21) alla progressiva 7+000 circa (località “Cascina La Secca”), dalle ore 07:00 del giorno 26.06.2023 alle ore 20:00 del giorno 30.07.2023.