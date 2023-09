Operaio 31enne morì folgorato mentre lavorava sulla linea ferroviaria, assolti i tre tecnici

Morì folgorato mentre lavorava sulla linea ferroviaria Alessandria – Piacenza. Assolti tre tecnici della ferrovia che erano stati accusati di omicidio colposo. I fatti risalgono al 17 giugno 2013. L’uomo, Dario Marioni, 31 anni, stava lavorando lungo la linea Alessandria – Piacenza, semplici lavori di manutenzione all’impianto. L’uomo si trovava in cima ad un muletto insieme ad un collega, quando per motivi ancora da chiarire è entrato in contatto con i cavi dell’alta tensione. La scarica fu tremenda, circa 3mila wolt che attraversarono il corpo del giovane lavoratore.

Il protocollo prevede che in caso di lavori, la corrente elettrica venga interrotta nel tratto interessato: in questo caso però qualcosa andò storto. Rfi dunque aveva aperto un’inchiesta per verificare eventuali responsabilità di questa tragedia.

Oggi, dopo dieci anni di iter giudiziario, i tre tecnici a processo sono stati assolti. Un quarto aveva scelto il patteggiamento a 11 mesi nel 2018.

In sostanza non vi sarebbero responsabilità di esterni nella tragica morte del 31enne.