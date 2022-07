Moto con a bordo due persone si schianta contro un’auto, grave incidente al Passo del Penice

Grave incidente stradale al Passo del Penice. I fatti sono accaduti questa mattina. Una moto con a bordo due persone stava viaggiando lungo la Statale 461 quando, per motivi da chiarire, si è scontrata con una vettura a un incrocio. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118. L’uomo alla guida della moto è stato condotto all’ospedale di Bobbio, mentre la donna in sella con lui ha riportato lesioni più serie: per lei i sanitari hanno disposto il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma in eliambulanza. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.