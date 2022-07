“Stop ai rincari: edilizia e locali rischiano di fallire”, manifestazione del Comitato 15 Ottobre – FOTO

“Stop al caro carburanti, stop al caro bollette, stop al caro spesa”. Sono alcuni dei motivi che hanno spinto il Comitato 15 Ottobre di Piacenza a scendere in strada per una mobilitazione. Un corteo partito ieri, 2 luglio, da piazzale Marconi “in difesa della costituzione e dello stato di diritto”. Perché, come spiegano gli organizzatori, “edilizia, bar, ristoranti sono a rischio fallimento”.

“Vogliamo essere al fianco, e facilitarne i processi, di chi ha la necessità e la volontà di costruire un nuovo sistema economico. Vogliamo essere referenti dei valori della costituzione, ricordandone i cardini e vigilando affinché non vengano mai più infranti”.

(FOTO GIORGIO PICCHIONI)