Motonautica – I fratelli Cremona impegnati in Svezia nella seconda prova del Campionato Mondiale F250: “Correremo in memoria di Mattia Ghiraldi”

La classe F250 vede tra i protagonisti Alex e Massimiliano Cremona, unici italiani al via a causa dell’assenza, per motivi di salute, di Marco Malaspina. L’avversario principale naturalmente dei fratelli Cremona dell’Associazione Motonautica San Nazzaro resta il campione in carica Peter Bodor.

Nella F125 il piacentino Luca Finotti cerca il riscatto dopo la precedente prova e nella F500 sono in gara il più volte campione Giuseppe Rossi, costruttore dei motori degli scafi dei fratelli Cremona, e Andrea Ongari.

Spiega Alex Cremona

Non vedere al via il giovane del nostro team Mattia Ghiraldi, scomparso da poco, per noi è un grandissimo dolore io e mio fratello correremo questa gara nella sua memoria. Per quanto riguarda la prova ci siamo preparati al meglio perché potrebbe essere decisiva per il titolo Mondiale. Vogliamo portare a casa il massimo risultato possibile per guadagnare posizioni in classifica cercando di chiudere sul podio la competizione.