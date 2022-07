Torneo di Bettola, Immergas e Bar Roma si giocheranno la finalissima

Il torneo in piazza a Bettola, lunedì 27 luglio, ha visto andare in scena le semifinali della competizione. 35°edizione che, dopo quattro anni di assenza, ricolloca il torneo come uno dei più caratteristici e livellati verso l’alto dell’estate calcistica piacentina. Il merito va dato agli organizzatori e volontari, a chi ha composto squadre arricchendole dei maggior interpreti del calcio nostrano e anche al salto nel 2022 garantito dalle social media manager Carlotta e Francesca con una copertura on line dell’evento a 360°, nonché a Errea quale partner del torneo e ha messo a disposizione per tutte le serate, compresa la prossima finale, gonfiabili gratuiti per i più piccoli.

Immergas – Bar Centrale 6– 1

In campo, nella prima semifinale, Immergas e Bar Centrale con un primo tempo equilibrato che vede Immergas guidata da Filipov e Stojcov ad attaccare e Bar Centrale agire di rimessa che rimane in partita grazie al gran gol al volo di Giunta e alle parate di Fava. Nel secondo tempo si riparte dal risultato di 3 a 1 per Immergas, il copione non cambia ed il Bar Centrale nella seconda parte sbilanciato alla ricerca del gol viene punito ancora con i gol di Spotti, Mitev e da Stojcov che porta a casa il pallone per la tripletta personale e distanzia i concorrenti nella classifica dei capocannonieri. Per il Bar Centrale rimangano i rimpianti per le assenze di Mattew Carini, Scotti e Bellochi che certamente avrebbero aiutato la compagine Bettolese. Immergas conferma comunque la sua forza con la quinta vittoria netta e si candida a favorita per la finalissima.

Immergas: Scotti Davide, Mitev Igor, Ghigliani Vittorio, Manfroni Luca, Filipov Ivan, Maloberti Simone, Spotti Mattia, Anselmi Lorenzo, Miki Stojkov

Bar Centrale: Andrea Fava, Andrea Cavanna, Luca Giunta, Edoardo Perani, Hari Jordanov, Gianluca Carini, Alessandro “Tigre” Rebecchi, Matteo Riva, Luca Carisetti

Marcatori: Stojkov, Stojkov, Stojkov, Filipov, Spotti, Mitev/ Giunta

Trattoria Perani – Bar Roma 2 – 3

Nella seconda semifinale derby della famiglia Poggioli tra il Bar Roma di Antonella e Trattoria Perani dei fratelli Francesco e Filippo. E’ sempre il Bar Roma a portarsi in avanti, prima con Imprezzabile e poi con Momo Sherie e Trattoria Perani a trovare il pareggio con Silva e Castagnetti. Partita equilibrata fino alla fine quando Imprezzabile, migliore in campo, trova il gol che regala al Bar Roma la finale.

L’appuntamento, ultimo, è per questo sabato 30 luglio con la finale delle 21:45 tra Immergas e Bar Roma, anticipata alle 21 dalla sfida per il 3/4 posto tra Bar Centrale e Trattoria Perani; a seguire premiazioni di squadra ed individuali.

Trattoria Perani: Michele Rocca, Daniele Jesini, Mattia Dametti, Nicola Guardiani, Stefano Silva, Matteo Castagnetti, Matteo Del Bianco, Cristian Bonini

Bar Roma: Giulio Giumini, Tahidou Compaore, Zoumbare Yacouba, Davide Imprezzabile, Issa Bara, Ali Kone, Alessandro Metti, Mohamed Emad

Marcatori: Silva, Castagnetti / Imprezzabile, Imprezzabile, Momo Sherie

Sabato 30 luglio

h. 21 Finale 3/4 posto Trattoria Perani – Bar Centrale

h. 21,45 Finale 1/2 posto Immergas – Bar Roma