Inizia ad accusare malesseri e muore pochi giorni dopo a 15 anni: si “indaga” sulle cause

Si sta cercando di capire cosa abbia causato la tragica e inaspettata morte di un ragazzino di 15 anni di Castell’Arquato. La vittima è Sebastiano Maggi. Il ragazzino, che ufficialmente godeva di perfetta salute, ha iniziato ad avvertire malesseri alcuni giorni fa, intorno al 20 agosto.

Dopo i primi consulti, la situazione si sarebbe aggravata in poco tempo rendendo necessario il ricovero del 15enne in un ospedale di Milano. Nonostante il ricovero, però, Sebastiano è deceduto in pochi giorni. Una malattia fulminante sul quale ora si sta cercando di fare luce.

Sebastiano frequentava il liceo Gioia, una tragedia che ha lasciato sgomenti amici e familiari sia del comune in cui abitava, sia del capoluogo.

La famiglia avrebbe dato il consenso per la donazione degli organi, ma considerata la situazione di incertezza il sistema sanitario non ha concesso il via libera. Nei prossimi giorni potrebbe essere disposta l’autopsia.