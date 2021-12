Murelli (Lega): “Evitare tempi biblici per i minori con vaccino prenotato”

“Sui minori in attesa di vaccinazione prenotata occorre una soluzione rapida, concreta e di buonsenso. Emblematico il caso di Piacenza, che ho sottoposto al Ministro Speranza con un’interrogazione. Un solo centro vaccinale, nessun Open day per carenza di vaccini. Risultato: tempi biblici. Ragazze e ragazzi in lista d’attesa come se fossero maggiorenni e costretti a sottoporsi al tampone ogni due giorni se per esempio devono utilizzare i mezzi pubblici per andare a scuola. Ovviamente, tutto a spese delle loro famiglie. Inaccettabile”.