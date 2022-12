Natale a Piacenza, un altro fine settimana ricco di eventi tra cori natalizi, il concerto benefico “Vivere la vita” e Babbo Natale in Risciò

Proseguono le iniziative in Piazza Cavalli e dintorni di Natale a Piacenza. Anche questo fine settimana non mancherà la musica natalizia, la magia del Villaggio di Natale e la pista di pattinaggio eco-sostenibile in “ghiaccio sintetico”. Ricordiamo che la pista è aperta tutti i pomeriggi e il sabato e la domenica dalle 10:30 alle 12:30 e dalle 15 alle 19.

Natale a Piacenza, un altro fine settimana ricco di eventi

Tra gli appuntamenti del weekend segnaliamo venerdì 16 dicembre alle ore 18 l’esibizione del Coro del Conservatorio Nicolini presso la Scalinata della Chiesa di San Francesco. Alle ore 21:00 invece presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese è in programma il Concerto benefico dal titolo “Vivere la vita” a cura dell’Associazione A.P.L. di Piacenza. L’ ingresso è con offerta libera a favore del Reparto Ematologia dell’Ospedale di Piacenza.

Sabato 17 dicembre in Piazza Cavalli, dalle ore 16, lo spirito del Natale torna a manifestarsi attraverso i cori sotto i portici di Palazzo Gotico. Il programma prevede i Cori delle scuole Carella e Don Minzoni, iCori della scuola Vittorino Da Feltre, i Cori degli Alpini e i Cori dell’Accademia della Musica. Sempre il 17 dicembre è previsto BABBO NATALE IN RISCIO’, evento itinerante per le vie e le piazze della Città. Due elfi a bordo di un risciò a pedali addobbato a tema natalizio, trasporteranno un buffo Babbo Natale per le vie del centro. Foto, selfie, letterine nel sacco verso la Lapponia e tanti dolci offerti a tutti i bambini.

Domenica 18 dicembre alle ore 18:00 presso la Cappella Ducale di Palazzo Farnese sarà invece possibile assistere a uno spettacolo di musica e danza: “atmosfere ed arie natalizie”a cura del Ballet Club “Step by Step”. Ingresso libero e gratuito.

