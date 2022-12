La Magia del Natale ai Musei Civici di Palazzo Farnese, Antonella Gigli: “Aperture straordinarie e tante iniziative per i piccoli e le loro famiglie fino al 6 gennaio” – AUDIO

Proseguono le iniziative dei Musei Civici di Palazzo Farnese per le festività natalizie tra maggiori aperture, visite guidate, spettacoli e laboratori per i più piccoli.

Tra le varie iniziative – spiega Antonella Gigli Direttrice dei Musei Civici – segnalo che 6 di gennaio il giorno dell’Epifania, oltre alle normali visite guidate, offriremo una visita guidata gratuita ai Musei Civici di Palazzo Farnese, riservata alle famiglie ucraine. L’appuntamento verrà condotto sostanzialmente in italiano ma con una traduttrice Ucraina che si è dichiarata disponibile e che quindi farà fare questo percorso guidato ad un pubblico che non dovrà superare le 25 persone. Con questa iniziativa abbiamo voluto dare un segnale importante in questo presente.

Sempre il 6 gennaio c’è un altro appuntamento importante per i più piccoli

Si, aggiungo con soddisfazione che venerdì 6 gennaio, oltre all’apertura con le visite guidate, faremo alle ore 15 e alle 16.30 due attività attività didattiche destinate ai bambini dai 4 ai 10 anni con un accompagnatore adulto. L’iniziativa si chiama “In carrozza con la Befana”, si tratta di un divertente viaggio ci la Befana tra le carrozze di Palazzo Farnese.

La Magia del Natale ai Musei Civici di Palazzo Farnese, Antonella Gigli: AUDIO INTERVISTA

Visite guidate straordinarie

La prossima è prevista per il 26 dicembre nei seguenti orari: ore 10.00 e 11.30; ore 15.00 e 16.30. Il 6 gennaio ore 15.00 e 16.30. I percorsi nel giorno di Santo Stefano prevedono:

alle 10:00 e alle 15:00 visita al Museo civico, Pinacoteca e Museo delle Carrozze. Alle 11:30 e alle 16:30 visita alla sezione romana.

Prenotazione obbligatoria sino ad esaurimento posti (massimo 25 persone per visita). Tel. 0523 492658.

Aperture extra in occasione delle festività natalizie.

– Aperture giornate festive e prefestive: dalle 10 alle 18 (orario continuato):

giovedì 8 dicembre – sabato 24 dicembre – lunedì 26 dicembre – sabato 31 dicembre – venerdì 6 gennaio

– Chiusure:

domenica 25 dicembre – domenica 1° gennaio chiuso al mattino (apertura dalle 15 alle 18).

Un Natale da Scrooge”

Lo spettacolo è previsto sabato 17 dicembre in due turni (alle 15 e alle 16) che prevedono la rappresentazione in Cappella Ducale seguito dalla visita guidata al Museo delle carrozze.

Destinato a bambini dai 4 ai 10 anni

Durata: circa due ore

Aperto alle famiglie (max 30 persone complessive)

Natale in Arte

Il racconto della natività nelle collezioni artistiche piacentine

La RetemuseiPiacenza inaugura una serie di visite guidate pensate appositamente per il periodo natalizio. I Musei aderenti propongono dunque ai visitatori dei percorsi speciali per vivere l’Avvento attraverso i capolavori custoditi a Piacenza. Si parte domenica 4 dicembre presso i Musei civici di Palazzo Farnese con una visita guidata in Pinacoteca dedicata al tema della Natività nelle opere del Museo.

Ore 11:00 e ore 16:00

Prenotazione obbligatoria (Max 25 persone per turno)

Mail: info.farnese@comune.piacenza.it – Tel. 0523 492 658

Natale in Arte il programma di domenica 18 dicembre

Due nuove tipologie di ingresso per RetemuseiPiacenza

La Rete musei Piacenza si riattiva e mette a disposizione dei visitatori due nuove tipologie di biglietto per accedere ai Musei.

“Un anno al Museo”: l’abbonamento annuale dà la possibilità di accedere senza limiti ai Musei aderenti, nei rispettivi giorni e orari di apertura. La tariffa unica è di 50,00 €.

“Tre giorni al Museo”: la card turistica dà la possibilità di accedere una volta nell’arco di 72 ore ai Musei aderenti, nei rispetti giorni e orari di apertura. La tariffa intera è di 35,00 €. La tariffa ridotta (valida per giovani tra i 6 ei 26 anni e over 65 anni) è di 20,00 €.

La card da 72 ore e l’abbonamento annuale saranno in distribuzione, oltre che presso la biglietteria dei Musei civici di Palazzo Farnese e del Museo di Storia Naturale, anche presso IAT, Galleria d’Arte Moderna Ricci Oddi, Kronos, Galleria Alberoni e Piccolo Museo della Poesia. L’abbonamento annuale, fino alla fine di gennaio 2023, sarà in distribuzione anche presso le seguenti librerie Romagnosi, Postumia, Coop, Fahrenheit 451, Pagine e Saphira (a Grazzano Visconti).

Informazioni.