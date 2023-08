In giro per Castel San Giovanni in modo sospetto e nell’auto attrezzi da scasso, bloccati tre giovani.

Si tratta di un giovane disoccupato di 24 anni, residente in provincia di Pavia, insieme a due conoscenti di 18 anni. I militari li hanno fermati verso le 3 e 30 del 15 agosto, li hanno controllati a bordo di una vettura. Erano a Castel San Giovanni in via 2 Giugno, stavano confabulando tra loro.

I tre giovani – il più grande di loro con alcuni trascorsi giudiziari e che era alla guida – non hanno saputo dare una giustificazione plausibile sulla loro presenza in zona. Nell’utilitaria sulla quale viaggiavano, i militari dell’Arma hanno rinvenuto e sequestrato alcuni strumenti di effrazione tra cui tronchese, cacciaviti e taglierini.

I carabinieri di Piacenza hanno sequestrato tutto per metterlo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il giovane che era alla guida è stato denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli.