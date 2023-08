In arrivo pioggia e temporali anche sul Piacentino, allerta meteo della Regione

In arrivo temporali nel nord Italia e anche nel Piacentino. La Regione Emilia Romagna ha inoltrato un’allerta meteo gialla valida per la giornata di domani. Dopo una pausa dalle temperature torride dei giorni scorsi, le temperature sono tornate a salire. Resta da capire quanto il temporale di domani sarà in grado di modificare il clima. Con temporali come quelli previsti, ovvero precipitazioni dopo un lungo periodo di “secca” è necessario mantenere ancora più elevata la soglia di attenzione a causa delle condizioni del terreno.