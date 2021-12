Torna la neve sul Piacentino, in montagna attesi fino a trenta centimetri: “Provincia pronta a garantire la viabilità” – AUDIO

Dopo un giorno di pausa torna la neve sul Piacentino. “La perturbazione ha iniziato interessando la zona appenninica anche se con breve intensità. Le temperature sono state molto rigide nella notte ma non si sono verificate situazioni di criticità legate al ghiaccio e questo è un aspetto importante. La perturbazione si farà più intensa nel corso della giornata con accumuli fino ai trenta centimetri nelle zone montane ma interessando anche le zone di pianura con accumuli più contenuti”. Lo spiega Davide Marenghi, dirigente della Viabilità per la Provincia di Piacenza.

“La Provincia ha comunque approntato la propria rete di interventi e il sistema di gestione e confidiamo di riuscire a garantire una circolazione sicura su tutta la rete viaria”.

Sono 70 i mezzi spazzaneve e 40 i mezzi spargisale saranno in azione nel corso della giornata per garantire la massima percorrenza in tutte le zone della provincia.