Serie B1 – per la Conad Alsenese importante crocevia interno contro la Fos Wimore Cvr

Un match importante per provare a uscire dalla zona “rossa” della classifica dove le due squadre si trovano impantanate a braccetto. In serie B1 femminile, la Conad Alsenese è attesa dal duello casalingo al palazzetto di Alseno (sabato alle 21) contro le reggiane targate Fos Wimore Cvr, valido come nona giornata d’andata del girone D. Le due formazione sono appaiate in classifica a quota 8 punti insieme a Gossolengo, anche se la Conad deve ancora recuperare la partita contro Forlì (22 dicembre in casa).

Le gialloblù di Enrico Mazzola sono reduci dal rotondo successo di Certosa di Pavia (0-3) che ha fruttato tre punti attesi e importanti. Dopo due vittorie consecutive (contando anche quella di Cesena), seppur intervallate da una sosta forzata (rinvio contro Forlì), la Conad cerca una continuità importante.

L’avversario

La Fos Wimore Cvr è allenata da coach Stefano Meringolo e in classifica ha otto punti, frutto dei successi pieni contro Certosa (1-3) e Gossolengo (3-1 sabato scorso), oltre ai tiebreak persi contro Ostiano e Garlasco. Nel roster della formazione reggiana spiccano due nomi conosciuti in terra piacentina come le ex Fiorenzuola Michela Musiari (libero) e Sara Reverberi (centrale). E’ proprio la parmense Musiari a presentare la partita dove ritroverà due ex compagne. Le giocatrici gialloblù Valentina Guccione (ai tempi di Fiorenzuola) ed Eleonora Fava (con San Giorgio).

Classifica

Emilbronzo 2000 Montale 22, Csi Clai Imola, Esperia Cremona, Csv-Ra.Ma. Ostiano 16, Tirabassi & Vezzali 15, Bleuline Forlì 12, Elettromeccanica Angelini Cesena 11, Volley 2001 Garlasco 9, Conad Alsenese, Fumara MioVolley, Fos Wimore Cvr 8, Certosa Volley 0. (Forlì e Conad Alsenese una partita in meno).

Diretta

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook Pallavolo Alsenese.