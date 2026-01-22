Previste nevicate anche sulle colline piacentine, allerta gialla della protezione civile

Allerta GIALLA per neve anche nella provincia di Piacenza.
Per venerdì 23 gennaio sono previste precipitazioni anche di moderata intensità sui settori appenninici emiliani con nevicate che, al di sopra dei 1300/1500 metri potranno raggiungere anche i 30 cm.
Nella seconda parte della giornata, la precipitazione nevosa potrebbe interessare anche le colline emiliane più occidentali con accumuli fino a 5-10 cm intorno ai 500/600 metri.
Non si escludono inoltre, nel settore centrale della regione, occasionali fenomeni franosi nelle zone montane e innalzamenti dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua prossimi alla soglia 1 nelle ore serali.