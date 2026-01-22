Cortei di sabato 24 gennaio: vertice tra Comune, questura e polizia locale per l’organizzazione. Le modifiche alla viabilità

Sabato 24 gennaio si svolgeranno in città diverse manifestazioni che, nel corso di tutta la giornata, renderanno necessarie modifiche alla viabilità ordinaria.

L’incontro tecnico in Comune

“Polizia Locale e Uffici tecnici comunali, con il coordinamento della Questura, hanno lavorato in questi giorni all’approntamento dei servizi e delle ordinanze necessarie – spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni – al fine di garantire lo svolgimento delle manifestazioni secondo quanto prescritto in ordine alla pubblica sicurezza. Le misure introdotte genereranno comunque disagi, tra rallentamenti e deviazioni di percorso, e questi saranno inevitabili sia per chi si sposta con un mezzo proprio, sia per usufruirà di servizi di trasporto pubblico”.

Prosegue Bongiorni: “Dal punto di vista soprattutto viabilistico, nel corso della giornata saranno impiegate quindici pattuglie della Polizia Locale che garantiranno un presidio capillare e costante. Altrettanto, per minimizzare e contenere le ripercussioni sulla viabilità, sarà fondamentale la collaborazione di tutti i cittadini: a partire dal semplice passaparola per diffondere informazioni utili, optando per eventuali tragitti alternativi in concomitanza con i cortei e, soprattutto, spostando le auto in sosta (senza quindi dover ricorrere alla spiacevole misura della rimozione), in ottemperanza dei necessari divieti che interesseranno diverse vie e zone in particolare del centro storico o a ridosso di esso”.

“Infine, Tempi Agenzia e Seta stanno provvedendo a tutte le disposizioni di modifica in relazione al trasporto pubblico e, nelle prossime ore, verranno rese note le deviazioni che potranno interessare le linee del trasporto pubblico urbano interessate dal percorso delle manifestazioni. Mi sento pertanto di ringraziare tutti i soggetti coinvolti per la collaborazione e il lavoro svolto finora”.

Sabato mattina

Nella mattinata di sabato, in piazza Sant’Antonino, si terrà il sit-in della “Cittadella della Pace” per il quale non sono previste limitazioni al transito di mezzi privati e autobus. Solo nel caso in cui il numero dei partecipanti sia tale da richiedere, per ragioni di sicurezza, la temporanea chiusura del tratto stradale interessato tra la piazza patronale e via Giordani, il traffico sarà regolato dalla Polizia Locale e potrebbero essere necessarie variazioni estemporanee.

Sabato pomeriggio

Nel pomeriggio sono invece in programma due cortei – rispettivamente, la manifestazione del comitato “Remigrazione e Riconquista” e quella promossa dai collettivi Controtendenza, Resisto e Azione Antifascista – che comporteranno, per consentirne lo svolgimento in piena sicurezza, modifiche e limitazioni al traffico.

I DIVIETI DI SOSTA

Dalle ore 0.00 di sabato 24 gennaio, sino a cessata esigenza (presumibilmente non prima delle 20), sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati in viale Risorgimento e via Maculani, nonché nel tratto di largo Brigata Piacenza tra viale Risorgimento e lo stradello di accesso all’ex Laboratorio Pontieri.

Sosta vietata, negli stessi orari, anche in via Santa Franca – nel tratto tra via San Siro e Stradone Farnese – e nel tratto di corso Vittorio Emanuele compreso tra Stradone Farnese e viale Palmerio. Divieto di sosta istituito anche nelle prime tre file di posteggi del parcheggio Cheope, in via IV Novembre (le più vicine alla scalinata che collega al Pubblico Passeggio).

Dalle 9 alle 20 di sabato 24 gennaio, inoltre, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in tutta l’area di via Maculani abitualmente destinata agli autobus.

I DIVIETI DI CIRCOLAZIONE E LE DEVIAZIONI

Dalle 14 alle 17 di sabato 24 gennaio, in base alle diverse fasi della manifestazione, verranno temporaneamente chiuse al traffico – per consentire il passaggio del corteo dei collettivi Controtendenza, Resisto e Azione Antifascista – le seguenti vie: il tratto di via IV Novembre tra il parcheggio Cheope e la rotatoria all’altezza di via Alberici; la stessa via Alberici; il tratto di via Giordani compreso tra via Alberici e Stradone Farnese; Stradone Farnese, tra via Giordani e corso Vittorio Emanuele; via Santa Franca nel tratto di strada compreso tra via San Siro e Stradone Farnese; via San Siro nel tratto di strada compreso tra via Giordani e C.so Vittorio Emanuele; corso Vittorio Emanuele, nel tratto tra Stradone Farnese e viale Palmerio; piazzale Genova; via XXIV Maggio, da piazzale Genova al civico 51 (sede dell’hub Too, ex Spazio 2).

Dalle ore 15 di sabato 24 gennaio, sino a cessata esigenza (presumibilmente non prima delle 20), sarà vietata la circolazione in relazione al passaggio del corteo “Remigrazione e Riconquista” nel tratto di viale Risorgimento tra piazzale Milano e l’intersezione con largo Brigata Piacenza, in largo Brigata Piacenza, lungo la corsia Sud di via Maculani (da via Legione Zanardi Landi verso piazzale Milano) e nell’area di sosta di via Maculani solitamente destinata agli autobus.

Negli orari indicati, tutti i mezzi provenienti dalla Statale 9 della via Emilia in ingresso a Piacenza dovranno svoltare obbligatoriamente a destra in direzione di Barriera Torino. I veicoli che transitano lungo via XXI Aprile non potranno accedere a via Legione Zanardi Landi, che sarà percorribile solo in uscita.

Dalle ore 6 alle 24 di sabato 24 gennaio è inoltre vietata, all’interno della zona di particolare rilevanza urbanistica, la circolazione dei mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore ai 35 quintali.

