Istituto comprensivo 1 di Piacenza, Zandonella: “Da inizio anno niente ora di religione, spiegare le motivazioni della scelta”

“Ho ricevuto diverse segnalazioni da genitori dell’Istituto Comprensivo 1 di Piacenza: dall’inizio dell’anno scolastico in alcune classi non verrebbe svolta l’ora di religione cattolica, senza alcuna comunicazione ufficiale alle famiglie che lo avrebbero appreso solo dai racconti dei figli”. Inizia così l’intervento di Luca Zandonella, consigliere comunale della Lega.

“Quanto segnalato troverebbe conferma in una nota del Dirigente scolastico, arrivata solo ieri, dove si comunica che entro il 21 ottobre, salvo imprevisti, si procederà alla nomina dei docenti per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica”.

Docenti per le attività alternative alla religione cattolica

È proprio questo il punto più incomprensibile: non si capisce perché dall’inizio della scuola l’ora di religione non venga svolta, in quanto non mancherebbe l’insegnante di religione cattolica, ma semmai quello per le attività alternative.

È legittimo scegliere di non avvalersi dell’ora di religione, ma non è accettabile che per questo debba rimetterci chi invece ha scelto liberamente di avvalersene. Chi ha scelto di frequentarla ha il diritto di vederla garantita dal primo giorno di scuola.

La richiesta di chiarimenti sulle lezioni non svolte

Se manca il docente per le attività alternative, si organizzi quel servizio tempestivamente, non perché costretti dopo le lamentele delle famiglie. Non si può bloccare un diritto previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli altri: sarebbe bene conoscere pubblicamente le reali motivazioni che hanno portato a questa scelta.

Le segnalazioni sulle possibili motivazioni dello stop

Da informazioni che mi sono state riferite, inoltre, parrebbe che lo stop all’ora di religione cattolica sia stato determinato a seguito di richieste avanzate da genitori di alunni di fede musulmana. Si tratta di un aspetto che, se confermato, va chiarito con la massima trasparenza, perché sta generando comprensibile malcontento e confusione tra le famiglie di tutti gli altri bambini, che hanno esercitato una libera scelta che va rispettata.”

La nota del dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo 1

Si allega per completezza d’ìnformazione la nota del Dirigente Scolastico:

https://ic1piacenza.edu.it/nomina-docenti-di-alternativa-alla-religione-cattolica-avviso-e-precisazioni