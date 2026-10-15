Volley – Gas Sales Piacenza: domenica a Padova prima di campionato, curiosità e statistiche

Gas Sales Piacenza sarà impegnata domenica 18 ottobre (ore17.00 diretta DAZN e VBTV) al Kioene Arena di Padova per affrontare la Pallavolo Padova nella prima giornata del Campionato di SuperLega Credem Banca 2026-2027.

Sfida numero 19 quella in arrivo contro la formazione veneta. Sono 18 i precedenti tra le due squadre in Regular Season, Del Monte Coppa Italia e Play Off 5° Posto. Il bilancio è di 15 successi per Gas Sales Piacenza, mentre in tre occasioni è stato il sestetto padovano a esultare: in Regular Season 11 successi biancorossi e due padovani, nei Preliminari SuperLega due successi piacentini in altrettanti incontri, due successi biancorossi anche nei Play Off 5° Posto mentre l’unica gara giocata tra le due squadre nella Del Monte Coppa Italia ha visto il successo di Padova.

La scorsa stagione le due gare giocate in Regular Season sono terminate con una vittoria per parte: al PalabancaSport nella gara di andata si è imposta Piacenza per 3-0 (25-21, 25-20, 25-18) mentre nella gara di ritorno si è imposta Padova per 3-2 (16-25, 22-25, 25-22, 25-19, 15-13).

Il match con il punteggio più alto tra le due squadre risale alla nona giornata di andata della stagione 2019-2020 quando Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza si impose al PalabancaSport al tie break (25-22, 29-31, 28-26, 28-30, 15-11) e la partita registrò 245 punti globali.

Per quanto riguarda il set “più combattuto”, invece, si parla della stagione 2024-2025: quinta giornata di ritorno il quarto parziale andò ai patavini per 34-32 che a fine gara, però, persero la gara per 3-2. Due i parziali più agevoli: il primo è datato stagione 2022-2023, undicesima giornata di ritorno, il primo set terminò 25-15 per Piacenza che a fine gara si impose per 3-1. Il secondo è datato stagione 2024-2025, quinta giornata di ritorno, al PalabancaSport il primo set terminò 25-15 per Padova ma a fine gara furono i biancorossi ad esultare al tie break.