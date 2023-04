Nonostante gli arresti domiciliari tenta il furto in un supermercato, arrestato

Nonostante fosse agli arresti domiciliari decide di tentare il furto in un supermercato. L’uomo, un cittadino di origini romene, si è recato al supermercato. Al momento di lasciare l’esercizio, è stato fermato dalla vigilanza con un pacchetto di caramelle e alcune batterie non passate alla cassa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri i quali, oltre a verbalizzare il tentato furto, hanno anche scoperto che il soggetto non sarebbe nemmeno potuto uscire di casa essendo agli arresti domiciliari. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato ed evasione. Processato, il giudice ha convalidato l’arresto e confermato i domiciliari in attesa della prossima udienza.