Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una scalinata in metallo, ferita 39enne

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro una scalinata in metallo. I fatti sono accaduti questa sera in via Legione Zanardi Landi. Una donna di 39 anni era alla guida di una vettura quando, per motivi da chiarire, ha sbandato. Dopo aver perso il controllo della vettura si è schiantata contro la scala che conduce a un locale. La scala in metallo è crollata travolgendo la vettura. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, nella fattispecie una volante che transitava in quel punto proprio in quel momento, e i soccorsi del 118. La 39enne è stata trasportata al pronto soccorso di Piacenza in condizioni non gravi.