Notte Bianca a Fiorenzuola il 24 giugno, la più esplosiva dell’anno. Un evento all’insegna dello shopping e promozioni con Affari in Centro a partire già dalle ore 10:00 della mattina fino a tarda sera. E poi dalle ore 18:00 tanti eventi, street food con musica e soprattutto tanto spettacolo in tutte le piazze e le vie della città.

Dalle ore 21:00 in Piazzale Cavour il Gran Finale del Festival Nuove Esplosioni a cura di Sciara Progetti che presenta “QUADRO” di Eventi Verticali.

Beppe Braida

Come da tradizione ormai da qualche anno anche quest’anno per la Notte Bianca non poteva mancare l’appuntamento con la comicità in Piazza Molinari, a cura di Caffè Tre Mori. Dopo il grande successo di Fabrizio Fontana nell’edizione 2022, quest’anno è la volta di una altro grande comico: Beppe Braida.

