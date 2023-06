Notte della Magia, Raul Cremona e altri artisti al Campo Rugby Lyons il 06 giugno

Notte della Magia con Raul Cremona martedì 06 giugno al Campo Rugby Lyons in via Rigolli a Piacenza. L’eclettico artista che passa dalla comicità all’illusionismo, sarà protagonista di una serata nell’ambito della festa dei Lyons insieme ad altri artisti dediti alla magia: Vanni De luca, Gaia Elisa Rossi e Mirco Menegatti.

Entra nel vivo la Festa dei Lyons con uno spettacolo tra stupore e risate che avrà inizio alle ore 21,00, mentre dalle ore 19,00 sarà possibile cenare agli stand gastronomici.

Raul Cremona e la Notte della Magia

L’ingresso è gratuito per gli under 12. I biglietti sono disponibili su ticketone.it. Prevendita autorizzata presso la Tabaccheria De Nardo via Lanza 10 Piacenza.

Info e prenotazioni telefoniche 351 358 21 81

L’evento è organizzato da Bewonder e Com.Unica con il patrocinio del Comune di Piacenza.