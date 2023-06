Un mese di controlli: 26 denunce per spaccio, 32 patenti ritirate e 19 irregolarità sui luoghi di lavoro

Proseguono i servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio, disposti dal Prefetto Daniella Lupo nell’ambito del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Nel mese di maggio 2023 le Forze dell’Ordine hanno effettuato 16 servizi straordinari di controllo del territorio, in concorso con le Specialità, che hanno riguardato – nel Capoluogo – le zone di via Emilia Pavese, via Emilia Parmense, viale Sant’Ambrogio, via IV Novembre, via Colombo e via Landi, servizi antidroga anche con l’ausilio delle unità cinofile presso istituti scolastici, l’area della Stazione ferroviaria, i Giardini Margherita e le aree abbandonate a ridosso di via Nino Bixio.

Effettuati controlli da parte delle Forze dell’Ordine a esercizi commerciali per la somministrazione di alimenti e bevande, ai luoghi di aggregazione (discoteche, bar/tabacchi, sale giochi e slot, luna park) e agli avventori.

Di seguito i risultati conseguiti

1.364 controlli nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi giudiziari;

368 violazioni del Codice della Strada rilevate: tra le quali n. 143 dell’art. 142 (violazioni limiti di velocità), n. 110 dell’art. 172 (mancato utilizzo cinture di sicurezza), n. 20 dell’art. 80 (omessa revisione periodica veicolo), n. 30 dell’art. 173 (utilizzo del cellulare alla guida);

9 denunce ai sensi dell’art. 73 d.P.R. n. 309/90 (spaccio di sostanze stupefacenti);

26 segnalazioni ai sensi dell’art. 75 d.P.R. n. 309/90 (detenzione di sostanze stupefacenti);

32 patenti ritirate;

5 sequestri di veicoli;

7 carte di circolazione ritirate.

65 incidenti stradali rilevati;

Nello stesso periodo l’Ufficio Patenti della Prefettura ha emanato complessivamente 76 provvedimenti di sospensione e 7 di revoca, di cui rispettivamente 6 e 5 ai sensi dell’art. 224 in esecuzione di sentenza o decreto penale di condanna.

Il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ha effettuato 30 colloqui e notificato 29 convocazioni, emanando 35 provvedimenti sanzionatori di cui 10 ammonizioni per prima segnalazione.

Proseguono altresì controlli straordinari nei settori dell’agricoltura, della logistica e dell’edilizia, definiti nell’ambito dell’Osservatorio per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro, da parte degli enti ispettivi ITL, NIL, INPS, AUSL e INAIL, aggiuntivi rispetto a quelli già svolti nell’ambito delle rispettive competenze istituzionali.

La collaborazione con le associazioni di categoria

Nel quadro delle iniziative intraprese per elevare gli standard di sicurezza degli esercizi commerciali, al termine di una serie di incontri presieduti dal Prefetto Daniela Lupo, che hanno visto il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e delle Associazioni di Categoria, il prossimo 8 giugno sarà formalizzata l’adesione a livello provinciale di Unione Commercianti Piacenza – Confcommercio Imprese per l’Italia e di Confesercenti Piacenza al “protocollo quadro per la legalità e la sicurezza delle imprese in materia di video-allarme antirapina” siglato in data 12 dicembre 2019 tra Ministero dell’Interno, Confcommercio – Imprese per l’Italia e Confesercenti.

L’intesa, che rappresenta un importante traguardo nell’ottica dell’implementazione degli strumenti finalizzati a garantire la sicurezza dei cittadini, è volta a incrementare l’adozione da parte degli esercenti di sistemi di video allarme antirapina, collegati in tempo reale con le sale/centrali operative della Polizia e dei Carabinieri, consentendo così un più tempestivo intervento in caso di necessità.

In quest’ottica e in funzione dello sviluppo di un modello di sicurezza partecipata contribuisce all’attività di prevenzione e controllo la Polizia Locale anche mediante i propri referenti dei gruppi di vicinato.