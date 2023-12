Nuoto – Giacomo Carini argento nei 200 farfalla agli Italiani assoluti

Si arricchisce di una nuova medaglia il palmares personale di Giacomo Carini. Il forte nuotatore piacentino – tesserato per la Vittorino da Feltre e per il Gruppo Nuoto Fiamme Gialle – ha infatti conquistato la medaglia d’argento nella finale dei 200 farfalla ai Campionati Italiani assoluti – Frecciarossa Open, in corso di svolgimento a Riccione.

Giacomo Carini aveva guadagnato l’accesso alla finale grazie al primo tempo fatto segnare ieri nella sua batteria di qualifica: un crono non certo eccezionale, rispetto ai suoi soliti ritmi di gara, di 2’00”,34, comunque sufficiente per garantirgli l’accesso alla prova che metteva in palio le medaglie con il secondo tempo della classifica generale.

In finale Carini, pur disputando un’ottima prova, non è riuscito a fare meglio del suo principale rivale, quel Federico Burdisso (C.S. Esercito/Aurelia Nuoto) che è riuscito a conquistare il primo gradino del podio, e il titolo tricolore, con il tempo di 1’55”,1, un crono davvero ragguardevole ma non ancora sufficiente per il lasciapassare per i Campionati Mondiali di nuoto in programma a Doha, e nemmeno per le Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.

Carini, pur nuotando a ritmi sostenuti, è sempre rimasto alle spalle di Burdisso in tutte le frazioni, chiudendo la gara con il tempo di 1’57”,41 che gli ha comunque garantito una meritata medaglia d’argento.

Il Presidente della Vittorino da Feltre, Gianluigi Tedesco