Bando per i volontari per il Servizio Civile Universale presso l’Unione Italiana dei Ciechi

È stato pubblicato, sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, il bando per la selezione di 753 operatori volontari da avviare in progetti di servizio civile universale per l’accompagnamento dei grandi invalidi e dei ciechi civili di cui all’art. 1 della legge n. 288/2002 e all’art. 40 della 289/2002.

Chiunque abbia tra i 18 e i 28 anni e il desiderio di sentirsi coinvolto in una ricca esperienza personale, umana e sociale, il servizio civile si offre come un’occasione unica per sentirsi parte attiva della comunità, mettere in pratica le proprie capacità relazionali, scoprire doti personali e sviluppare senso di responsabilità.

La Sezione Territoriale di Piacenza dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti valuta operatori volontari per 3 (tre) posti per il progetto “Uscire con Te 2023” – Piacenza

Il progetto, che ha durata di un anno, prevede 25 ore settimanali di servizio, con un compenso di Euro 507,30 netti mensili.

Cosa viene richiesto: l’accompagnamento della persona non vedente al fine di consentirle di provvedere alle diverse esigenze connesse alla vita quotidiana. Si sottolinea che i volontari, durante lo svolgimento del servizio, potranno acquisire competenze e conoscenze di grande valore formativo sulle modalità di organizzazione ed esecuzione di iniziative pubbliche e private.

La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma Domande On Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo:

https://domandaonline.serviziocivile.it

I cittadini italiani residenti in Italia o all’estero possono accedervi esclusivamente con SPID.

I cittadini di Paesi appartenenti all’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia, se non avessero la disponibilità dello SPID, potranno accedere ai servizi della piattaforma DOL attraverso apposite credenziali da richiedere sulla piattaforma stessa.

In seguito alla scadenza del bando, verranno organizzati i colloqui per la selezione dei volontari.

I calendari di convocazione saranno pubblicati al link: https://uiciemiliaromagna.it/sezioniterritoriali/unione-italiana-dei-ciechi-e-degli-ipovedenti-di-piacenza

Per tutte le informazioni:

www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/11/bandociechigrandiinv_2023/

Gli uffici sezionali sono a disposizione per qualsiasi informazione e per offrire supporto nella compilazione della domanda.

Per informazioni, mail: uicpc@uici.it

Telefono: 0523 337677 Sito internet: www.uiciemiliaromagna.it